ANZIANO CADE ALL’EUROVILLAGGIO DI CASARGO, SCATTANO I SOCCORSI

CASARGO – Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, a Casargo, si è verificato un incidente che ha richiesto la mobilitazione dei soccorsi. Intorno alle 15:30, la Soreu dei Laghi (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) ha attivato la procedura di emergenza a seguito della segnalazione di una caduta al suolo in località Eurovillaggio. Ad essere coinvolto è stato un anziano di 92 anni.

Sul posto sono stati inviati i soccorsi sanitari con un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina di Introbio.

Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per supportare le operazioni di recupero. Al momento l’intervento risulta ancora in corso, con i soccorritori impegnati nelle verifiche e nelle attività necessarie per assistere la persona coinvolta. Alla missione è stato assegnato un “codice giallo” – indice di media criticità.

RedCro