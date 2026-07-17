TORNANO I VANDALI SULLA GRIGNETTA: BIVACCO FERRARIO “SFREGIATO” IN VETTA

GRIGNA MERIDIONALE – Condanna senza appello da parte della Regione Lombardia per gli atti vandalici che hanno colpito il Bivacco ‘Ferrario’, storico punto di riferimento sulla vetta della Grignetta.

Dopo la comparsa di scritte sul manufatto, recentemente restaurato grazie all’impegno dei volontari, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, ha chiesto che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere dei danni provocati.