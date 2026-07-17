VALVARRONE. IL “PONTE DEI MINATORI” DIVENTA REALTÀ: DEBUTTO AD AUTUNNO

VALVARRONE – Il conto alla rovescia è iniziato. Il Ponte dei Minatori, l’opera che cambierà il volto turistico della Valvarrone, entra nel vivo del cantiere e punta all’apertura entro i primi giorni di ottobre.

Sospeso a 200 metri d’altezza, il ponte è una sfida ingegneristica senza precedenti. La posa dell’impalcato — 450 metri di lunghezza per quasi 50 tonnellate di peso — è in corso: gli operatori stanno completando l’installazione dei moduli sulle funi portanti, un lavoro di alta precisione che …