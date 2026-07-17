RASSEGNA ORGANISTICA, PROTAGONISTA SABATO A PRIMALUNA IL MAESTRO ZECCA

PRIMALUNA – Prosegue il viaggio musicale della 54ª Rassegna Organistica Valsassinese. Sabato 18 luglio, alle 21, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Primaluna ospiterà il secondo appuntamento della manifestazione, con un concerto affidato all’organista lecchese Luciano Zecca. L’ingresso sarà libero, nel segno di una rassegna che continua a valorizzare il patrimonio organario della Valsassina attraverso interpreti di prestigio e strumenti storici di grande valore.

La serata, intitolata “L’organo nelle corti e nelle cattedrali”, proporrà un percorso musicale che attraversa oltre due secoli di storia europea, mettendo a confronto il repertorio sacro con quello sviluppatosi nelle corti. L’evento offrirà inoltre l’opportunità di ascoltare il prestigioso organo Fratelli Serassi op. 651, costruito nel 1858 e restaurato nel 1979 dalla famiglia Mascioni, considerato uno degli strumenti storici più importanti conservati in Valsassina.

Il programma si aprirà con la Chaconne en sol mineur di Louis-François Couperin, seguita dalla Fuga sopra BACH di Carl Philipp Emanuel Bach e dal brillante Round O, ZT684 di Henry Purcell. Il pubblico potrà poi apprezzare una composizione per Flotenuhr di Franz Joseph Haydn, articolata nei movimenti Andante, Menuett “Der Wachtelschlag” e Presto.

Il viaggio musicale proseguirà con la Sonata III in do minore di Gaetano Valeri, la Sonata IX di Antonio Nardetti, un’intensa Elevazione di un autore emiliano anonimo del XVIII secolo e l’Elevazione in re minore di Padre Davide da Bergamo, tra i maggiori esponenti dell’organismo italiano dell’Ottocento.

La seconda parte del concerto sarà dedicata alla tradizione organistica romantica italiana con i Versetti per il Gloria in re maggiore di Vincenzo Antonio Petrali, l’Allegretto campestre di Amilcare Ponchielli e il virtuosistico Rondò con imitazione dei campanelli di Giovanni Morandi, che chiuderà la serata.

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Luciano Zecca

Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G. Verdi” di Milano diplomandosi in Composizione principale con Giuseppe Giuliano e in Organo e composizione organistica con Luigi Benedetti. Ha completato la formazione musicale diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio di Brescia sotto la guida di Anita Porrini. Ha seguito corsi di perfezionamento con rinomati maestri per la musica organistica e da camera. Ha svolto attività didattica presso i Conservatori Statali di musica e contemporaneamente ha intrapreso un’intensa attività concertistica, nella veste di solista, che lo ha portato in numerosi paesi d’Europa, America e Asia. Ha tenuto concerti, esibendosi in rassegne e sedi prestigiose, in Italia (Duomo di Milano), Germania, Austria, Francia, Svizzera (Cattedrale di Losanna), Spagna (Cattedrale di Barcellona, Malaga, Madrid, Lerida), Inghilterra (Londra), Danimarca (Duomo di Copenaghen), Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca (Praga), Ungheria, Polonia (Cattedrale di Varsavia), Russia (Sala “Glinka” di Mosca), Stati Uniti (Cattedrale di Washington, Cattedrale “St. Patrick” di New York), Giappone. E’ organista contitolare della Basilica Collegiata di S. Nicolò in Lecco.