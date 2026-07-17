METEO: TEMPO VARIABILE CON PIOVASCHI NEL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un sistema di alta pressione posizionato sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo smette di influenzare le condizioni meteorologiche dell’Italia settentrionale. Queste saranno in gran parte caratterizzate da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti, dapprima per il transito della coda di una perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico, e poi per l’elongazione di una saccatura da Nord che si estenderà dalla Scandinavia all’Italia ed ai Balcani. Nel corso dei prossimi giorni il tempo sarà quindi caratterizzato da un’alternanza di schiarite e locali rovesci o temporali, più probabili sui rilievi rispetto alla pianura. Temperature stazionarie fino a sabato 18 luglio, in successivo calo fino a ritrovare la media del periodo attorno alla metà della settimana entrante.

Venerdì 17 luglio

Pioggia moderata. Temperature tra i 24 e i 32 °C. Venti: 16 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 35 km/h.

Sabato 18 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 24 e i 33 °C. Venti: 11 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 25 km/h.

Domenica 19 luglio

Piovaschi. Temperature tra i 20 e i 30 °C. Venti: 8 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 26 km/h.

Lunedì 20 luglio

Nuvolosità variabile. Temperature tra i 21 e i 28 °C. Venti: 11 km/h da Sud-Est. Raffiche: 30 km/h.