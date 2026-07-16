INVESTITA UNA RAGAZZA A CREMENO, SOCCORSI IN “CODICE GIALLO”

CREMENO – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, per l’investimento di un pedone lungo la Provinciale per Barzio, nel territorio comunale di Cremeno. L’allarme è scattato alle 18.2O per un incidente stradale che ha coinvolto tre persone, tra cui una ragazza di 18 anni e un uomo di 76 anni. Sul posto, nei pressi del supermercato,  stati inviati in codice giallo due  ambulanze (Soccorso Centro Valsassina e Croce Rossa) e un’automedica, con missioni tuttora indicate come “in corso” al momento della rilevazione.

Per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro e la gestione della viabilità lungo la Provinciale sono stati allertati i Carabinieri del Comando di Lecco. Le operazioni sono coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Al momento non sono ancora note nel dettaglio le condizioni cliniche delle persone coinvolte.

RedCro

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