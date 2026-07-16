VOTA IL SONDAGGIO DI VN: COMPRENSIVO UNICO, SOLUZIONE PER LE SCUOLE?

VALSASSINA – I sindaci della Valle hanno dato il via libera unanime al percorso che porterà alla nascita dell’Istituto Comprensivo Unico della Valsassina, considerato un passaggio decisivo per rafforzare l’organizzazione scolastica del territorio. La sede principale sarà a Cremeno, con una sede distaccata a Premana, e l’avvio è previsto per l’anno scolastico 2027/2028, dopo un iter amministrativo che coinvolgerà Comuni, Provincia e Regione.

Durante il confronto è emersa una condizione ritenuta fondamentale: il nuovo ICS dovrà avere un dirigente scolastico titolare, non una reggenza, per garantire continuità didattica e gestionale.

Con questo scenario, Valsassinanews chiede ai lettori: l’ICS unico è davvero la soluzione per le nostre scuole?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

Tra le proposte da votare:

Sì, era ora .

. Sì, se con dirigente non “supplente” .

. No.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 23 luglio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ISTITUTO COMPRENSIVO UNICO: SOLUZIONE PER LE NOSTRE SCUOLE? Sì, era ora

Sì, se con dirigente non "supplente"

No

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

Sempre il solito magna-magna Vedi risultati

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Perché partecipare

La scuola è uno dei pilastri della vita comunitaria. Capire come la Valle percepisce questo cambiamento aiuta a leggere meglio aspettative, timori e priorità delle famiglie e degli amministratori.

RedVN

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