CALCIO LECCO: INIZIATA UFFICIALMENTE LA STAGIONE 2026/27

LECCO – Inizia ufficialmente oggi la stagione 2026/2027 della Calcio Lecco. Questa mattina infatti la prima squadra si è radunata allo Stadio Rigamonti-Ceppi, per poi scendere in campo per la prima seduta d’allenamento agli ordini di mister Federico Valente.
26 i giocatori convocati per il raduno di inizio stagione. Nel dettaglio: Anas Alaoui, Jason Anastasini, Federico Arena, Giuseppe Battimelli, Stefano Bonaiti, Joaquin Dalmasso, Enrico Di Gesù, Guillaume Furrer, Alessandro Galeandro, Davide Grassini, Marwane Kritta, Andrea Mallamo, Giuseppe Mazzola, Riccardo Meleddu, Antonio Metlika, Lorenzo Mihali, Enrico Nova, Alejandro Padilla Mendoza, Daniele Papotti, Sean Parker, Gabriel Pellegrino, Lukas Sinn, Leon Šipoš, Nicolò Tondi, Daniele Triacca e Niccolò Zanellato.