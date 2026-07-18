CAMP MULTISPORT AURORA S. FRANCESCO, GIORNATA DA “MINATORI” IN VALLE

PRIMALUNA – Il Camp Multisport dell’Aurora San Francesco ha vissuto una delle giornate più affascinanti dell’estate: la discesa nel Parco Minerario di Cortabbio, a Primaluna, uno dei siti storici più significativi della Valsassina. Un’esperienza che ha trasformato i ragazzi in piccoli “minatori”, accompagnandoli nelle viscere della montagna dove, per decenni, si estraeva la barite, minerale fondamentale per l’industria locale.

La visita, guidata dagli operatori del parco, ha permesso di scoprire da vicino ambienti, strumenti e racconti che hanno segnato la vita di generazioni di lavoratori. I giovani partecipanti hanno camminato nelle gallerie originali, osservato le venature della roccia e ascoltato le storie legate alla dura quotidianità dei minatori, fatta di fatica, ingegno e grande senso di comunità.

Tra curiosità geologiche e aneddoti storici, il gruppo ha potuto comprendere come la barite venisse estratta, trasportata e lavorata, scoprendo il ruolo centrale che queste miniere hanno avuto nello sviluppo economico della Valle. Un percorso immersivo che ha unito avventura e conoscenza, regalando ai ragazzi un contatto diretto con un patrimonio culturale spesso poco conosciuto ma di enorme valore.

La giornata si è conclusa all’esterno del sito, con un momento di condivisione e riflessione sull’esperienza vissuta: un modo per fissare nella memoria ciò che la montagna ha raccontato, tra storia, natura e il fascino di un mestiere antico.

RedVN