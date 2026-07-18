INCIDENTE A PRATO SAN PIETRO: LA CRONACA E LE FOTO DEI VIGILI DEL FUOCO

CORTENOVA – Torniamo sull’incidente stradale di ieri notte a Cortenova, l’auto precipitata al bordo del Pioverna per 5 metri.

Così descrivono l’Intervento per il soccorso e il recupero del mezzo i Vigili del Fuoco:

Nella tarda serata di ieri, venerdì 17 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti d’urgenza nel comune di Cortenova per un grave incidente stradale. Intorno alle ore 23:10, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada precipitando per circa 5 metri e terminando la sua corsa a bordo del letto del fiume sottostante.

La macchina dei soccorsi

Data la complessità dello scenario e la verticalità del tratto, è stata attivata una macchina dei soccorsi sinergica e specializzata:

-Distaccamento di Bellano: È intervenuta tempestivamente una Prima Partenza (APS) per prestare il primo soccorso agli occupanti del veicolo.

-Comando di Lecco: Ha inviato sul posto un’autoscala e il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale) con a bordo personale specializzato per le manovre di recupero in ambiente impervio.

-Comando di Sondrio: Ha fornito supporto strategico inviando un’autogru, fondamentale per il sollevamento del mezzo incidentato.

Il recupero e la messa in sicurezza

Le operazioni, particolarmente delicate a causa del dislivello e della localizzazione del veicolo, si sono concluse con il successo del recupero dell’auto, che è stata riportata sulla sede stradale. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

RedCro