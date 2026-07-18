BALLABIO/CORTENOVA, NOTTE DI CRONACA: AUTO A FUOCO E INCIDENTE

VALSASSINA – Notte movimentata quella appena trascorsa, con due distinti interventi dei soccorsi tra Ballabio e Cortenova. Il primo episodio si è verificato a Ballabio, dove un’auto ha preso fuoco nella notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo. Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio.

Video tratto da social

Alle 23:20, un secondo intervento è stato richiesto a Cortenova, in località Prato San Pietro, lungo via Trento, per un incidente d’auto. Secondo le prime informazioni, si è trattato dell‘uscita di strada autonoma di un veicolo -letteralmente “volato” per diversi metri e finito nel Pioverna.

Coinvolta una donna di 55 anni, soccorsa in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Lecco e i Vigili del fuoco, oltre ai sanitari inviati da Soreu Laghi. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata all’ospedale Manzoni di Lecco per ulteriori accertamenti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

RedCro