LETTERA. UFFICIO POSTALE PRIMALUNA: “PROBLEMI DA TROPPO TEMPO”

Buongiorno,

mi rivolgo alla gentile redazione di VN per segnalare un problema che persiste da troppo tempo, si tratta dell’ufficio postale di Primaluna aperto 3 giorni a settimana (con la speranza che non cada una festivita’ nei giorni previsti, altrimenti si riducono a due), ma c’e anche il problema del “fermo PC”, almeno una volta a settimana… quindi in un territorio vasto come Primaluna e frazioni dobbiamo accontentarci di una mattinata e una operatrice.

Ma vengo al punto, questa mattina (venerdì 17 luglio, ndr) una mia vicina di casa di una certa eta’ e non proprio in salute, mi ha chiesto preoccupata se potevo accompagnarla in posta in quanto convocata; io, molto vicina alle fasce deboli, l’ho accompagnata. Entriamo e l’operatrice esordisce dicendo che era stata convocata la sorella e non lei – abbiamo quindi consegnato l’invito, quindi ha detto che mancavano 10 minuti all’appuntamento; dopo 20 minuti e’ uscito dall’ufficio il consulente che doveva informarla… preferisco non dirlo, tanto lo capiranno tutti, con molta leggerezza ha detto alla signora che poteva tornare un altro giorno… tanto per la signora e’ semplice…

Entra allora una donna col figlio, non Italiani; mettono in carica i telefoni nell’ufficio postale, sono stati molto gentilmente invitati a sedersi e noi invece avvisati che la loro operazione durava piu’ di mezz’ora; molto ma molto perplessa perche’ avevo gia’ visto queste situazioni – dove l’operazione lunga veniva rimandata per velocizzare le operazioni veloci – ho cercato di comunicare un mio problema che lamento da 4 mesi, ma invitata a contattare Poste Italiane e non aiutata neanche con problemi dati dalla Postepay Evolution. A questi signori invece l’operatrice ha fatto tutto il processo con 3 diverse Evolution, intanto la signora si e’ guardata tutte le foto che aveva sul telefono.



Non ho nascosto il mio disappunto per tutta la durata, di un’ora!!

Risposta molto significativa da parte dell’impiegata postale di Primaluna, che a seguito di una mia richiesta per una spiegazione logica dei fatti, mi ha risposto che ognuno ha le sue esigenze….

Confido nel fatto che la situazione venga risanata e che ci sia piu’ rispetto per la fascia debole che non si sa difendere.

Ringrazio e saluto.

[Lettera firmata]

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