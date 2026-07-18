“MORTERONE. NATURA ARTE POESIA” ALLA BOCCONI DI MILANO

MORTERONE – In occasione della dodicesima edizione del progetto di Bocconi Art Gallery, l’Università Luigi Bocconi ha coinvolto l’Associazione Culturale Amici di Morterone dedicandole un’ampia sezione. Nel nuovo allestimento sono state presentate 35 opere installate negli spazi delle prestigiose sedi dell’Ateneo di artisti internazionali appartenenti a diverse generazioni che, a partire dalla metà degli anni ’80 grazie all’attività dell’associazione, hanno partecipato al fervore culturale di Morterone, piccolo millenario paese situato in una conca incontaminata alle pendici del monte Resegone.

Gli allestimenti presentati nello spazio espositivo milanese si ricollegano idealmente alle mostre svoltesi a Morterone nel corso dei decenni e all’esposizione tenutasi lo scorso anno all’interno della Casa dell’Arte. Nel corso dei decenni l’Associazione Culturale Amici di Morterone ha coinvolto figure culturali di spicco – artisti, scrittori, critici d’arte, filosofi, intellettuali – per dare vita a quella che inizialmente sembrava essere pura utopia: il Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di Morterone, che ad oggi è costituito da oltre quaranta opere disseminate nel territorio, nelle strade, nei prati, sulle case, e l’apertura della Casa dell’Arte, inaugurata nel 2021, un progetto a cui si era pensato fin dalle origini del museo all’aperto.