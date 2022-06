LETTERA: “BARZIO COSÌ SPORCA MI FA PIANGERE IL CUORE”

Data pubblicazione 14 Giugno 2022

Buongiorno, sono un brianzolo che ha la casa a Barzio da tantissimi anni, mi sono accorto che Barzio col passare degli anni la trovo sempre più sporca, cacche di cane ovunque, probabilmente qualche cartello, qualche controllo e qualche cestino dedicato aiuterebbe, spesso bisogna fare lo slalom per non beccarle.

Anche il torrente adesso in secca lo trovo sporchino, non sarebbe l’occasione per poterlo pulire? Non vedo mai nessuno occuparsi di questo…

Grazie e scusate il mio sfogo, amo Barzio e vederla così mi piange il cuore… Basterebbe davvero poco e un po’ più di civiltà per farla tornare la perla della Valsassina.

Cordialmente

F.G.