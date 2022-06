ANCHE IN VALSASSINA GLI ORATORI ESTIVI SONO DA “BATTICUORE”. GIÀ INIZIATI A BARZIO, CREMENO E PREMANA

Data pubblicazione 14 Giugno 2022

VALSASSINA – Hanno preso il via il 9 giugno a Premana e questo lunedì 13 a Barzio e Cremeno gli oratori estivo 2022 in Valsassina. Le altre attività stagionali negli oratori in Alta Valle, nella Comunità di Introbio, Primaluna e Cortenova e a Pasturo inizieranno lunedì 20 giugno.

Il tema scelto dalla Fondazione degli Oratori Milanesi-FOM è Batticuore, perché un cuore che batte è la fonte di tutte le emozioni, e proprio sulle emozioni sarà incentrato lo svolgimento di questa estate pensata dalla Diocesi di Milano per i ragazzi. In questa estate calda, sarà possibile vivere un oratorio con meno vincoli dovuti alle normative sanitarie che hanno costretto le parrocchie a passare le ultime vacanze ai minimi termini, con tante regole e numeri ridotti.

“Quest’anno speriamo sia un’estate diversa, – spiegano i responsabile degli oratori – non certamente libera del tutto, ma sicuramente più vivace e con numeri un po’ più alti rispetto alle scorse estati. I ragazzi saranno invitati ogni settimana a concentrarsi su una emozione particolare, riconoscendola, definendola e vivendola in pieno stile oratoriano. Anche il logo richiama i colori caldi delle emozioni con al centro un cuore rosso che pulsa, che ci fa comprendere la bellezza della vita vissuta nella pienezza delle sensazioni. Non mancherà il bisogno di vivere le emozioni avendo sempre al centro Gesù che ci dà il senso e la pienezza delle nostre emozioni, perché solo con Lui possiamo avere quella “gioia piena alla Sua presenza”. Portare Gesù nel proprio cuore significa dare significato alle emozioni e viverle in pieno, come Lui vorrebbe per noi”.

Ecco in dettaglio i programmi e le date delle attività in Valsassina:

UP PREMANA E PAGNONA

L’oratorio estivo inizierà, come ogni anno, dall’Unità Pastorale di Premana e Pagnona e sarà da giovedì 9 giugno a venerdì 8 luglio.

Ecco come si svolgerà:

– L’oratorio si svolgerà nel periodo dal 9 giugno al 9 luglio. Lun-Ven dalle 14 alle 17:30. Il mercoledì dalle 10.00 alle 17.30, per i bambini/e della Primaria, dalla prima alla quarta (per il pranzo: verrà garantito un primo piatto caldo).

– per i ragazzi/e della quinta Primaria, e i Preadolescenti delle Medie due pomeriggi Mar-Gio + sera di lunedì dalle 18.00 alle 21.30 (per la cena: verrà garantito un primo piatto caldo). .

– Le giornate saranno organizzate indicativamente tutte nello stesso modo: accoglienza entro le 14.30, una mezz’oretta di gioco libero, poi la preghiera, 1 ora e mezza circa di animazione, poi merenda e animazione finale (inni e balli). Il mercoledì sera per le medie sarà organizzato in questo modo: gioco dalle 18 alle 19, poi cena e a seguire un’attività più tranquilla o formativa (visione di un film, attività a gruppi…).

Le date del tradizionale campeggio dovrebbero essere confermate dal 17 al 23 luglio in Valgrisenche.

UP ALTA VALSASSINA

L’oratorio estivo nell’Unità Pastorale dell’Alta Valsassina sarà da lunedì 20 giugno a venerdì 22 luglio.

L’orario di apertura sarà dalle 14 alle 18. Alle 14:15 preghiera e inizio attività pomeridiane, 16:15 merenda, 17:30 fine attività con classifiche ecc. Alle 18 uscita.

Giovedì verrà organizzata la tradizionale gita. Le uscite sono parte integrante del percorso dell’oratorio estivo per questo la struttura, in queste giornate sarà chiusa. Le mete verranno comunicate a inizio settimana. Il 21 luglio verrà organizzata la gita al parco di Aquatica per tutti i bambini e ragazzi iscritti all’oratorio.

CP MADONNA DELLA NEVE

L’oratorio estivo sarà organizzato in tre periodi:

– Dal 20 giugno al 1 luglio a Introbio elementari e medie dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 17:30. Gite venerdi 24 giugno a Crevesto, 28 giugno parco acquatico solo medie e 1 luglio Rifugio Riva.

– Settimana Full Time a Introbio per tutti i bambini e ragazzi dalle 8:00 alle ore 17:30. Durante la settimana sarà possibile usufruire dei buoni pasto per i pranzi. Venerdì 8 luglio: gita al parchetto di Barcone.

– Dall’ 11 al 22 luglio 2022 l’oratorio estivo si sposterà a Cortenova per elementari e medie dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Gite: martedì 12 luglio a Leolandia solo per elementari, venerdì: 22 luglio: giornata conclusiva

a Parlasco.

Per le Iscrizioni all’Oratorio Estivo 2022 dalla prima elementare (già frequentata) alla terza media. Si seguirà in seguiente calendario: Mercoledì 25 maggio dopo la presentazione dell’oratorio estivo a Introbio ore 20.30. Mercoledì 8 giugno a Introbio e Cortenova dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio.. Giovedì 9 giugno a Primaluna dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio. Venerdì 10 giugno a Introbio e Cortenova dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio. Lunedì 13 giugno a Introbio dalle 17.00 alle 18.00 in oratorio

CP MARIA REGINA DEI MONTI

L’Oratorio Estivo a Barzio e Cremeno verrà organizzato in questo modo:

– Dal 13 giugno al 22 luglio all’oratorio di Cremeno per i bambini dalla 1° alla 5° elementare con orario dalle 8 alle 17.30.

– Dal 13 giugno al 22 luglio all’oratorio di Barzio per i ragazzi dalla 1° alla 3° media con orario dalle 8.00 alle 17:30.

Dal 2 a 9 luglio ci sarà il campeggio delle medie al passo del tonale in questa settimana l’oratorio di Barzio rimarrà chiuso.

Il programma delle attività inizierà con l’accoglienza dalle 8 alle 9:30. Quindi preghiera e inizio attività della mattinata fino alle 12 con uscita per chi farà mezza giornata o va a mangiare a casa. Alle 12 pranzo per chi resta a mangiare. Alle 14 rientro per chi è andato a casa. Ore 15 preghiera e inizio attività pomeridiane. Alle 16:15 merenda, alle 17 fine attività pomeridiane e uscita.

Ecco l’elenco delle gite: Martedì 14 giugno – Culmine san Pietro. Mercoledì 29 giugno – Leolandia. Mercoledì 15 giugno – camminata sulla ciclo pedonale. Mercoledì 8 luglio – gita a Concenedo. Mercoledì 13 luglio – rifugio Riva. Martedì’ 21 giugno – Sentiero Viandante. Venerdì 15 luglio – Sentiero dei Mughi 101. Mercoledì 22 giugno – Zucco della Croce. Martedì 19 luglio – Alpe campione. Martedì 28 giugno – Acquatica. Mercoledì 20 luglio – Brunino.

Martedì a Cremeno e Mercoledì a Barzio in mattinata si svolgeranno i compiti con la presenta di insegnanti. Giovedì sarà il giorno del ringraziamento con la messa dei ragazzi alle 10.00 a Barzio in parrocchia e alle 11.00, a Cremeno in oratorio.

Durante le settimane di oratorio verranno offerti ai ragazzi alcuni laboratori.

Per le iscrizioni a Barzio: dall’inizio dell’oratorio estivo | venerdì pomeriggi dopo te ore 17.30. A Cremeno: dall’inizio dell’oratorio estivo i venerdi pomeriggio dopo le ore 17.30. Segreteria dell’oratorio: Barzio 3483111639 – Cremeno 3407221302 don Gianmaria.

ORATORIO PASTURO

L’attività dell’oratorio estivo di Pasturo sarà aperta dal 20 giugno al 22 luglio dalle 14,00 alle 17.30 con il seguente programma/orario: alle 14 — Apertura oratorio e ingresso scaglionato, 14:30 — preghiera e mizio attività pomenisiane:, 16:15 merenda, 17:15 — Fine attività, classifica e saluto, 17:30 — Uscita.

Al giovedì verranno organizzate le gite, quindi l’oratorio resterà chiuso. Martedì 28 le medie andranno a Acquatica, mentre mercoledì 29 le elementari a Leolandia.

Per iscriversi sarà possibile iscriversi il 18 – 15 giugno dalle 17.30 alle 19.00 in oratorio. Dall’inizio delle attività estive i venerdì pomeriggi dopo le ore 17:30.