LETTERA/”LARGO DE VECCHI A CORTENOVA, VIA D’INGRESSO INACCETTABILE”

Data pubblicazione 14 Giugno 2022

Buongiorno

mi capita spesso di percorrere Via Largo De Vecchi a Cortenova (dove ho una seconda casa) con la moto e con la bicicletta e tutte le volte mi ritengo di essere stato fortunato di non essere caduto.



Quel tratto di 300 metri di strada è veramente surreale per le condizioni in cui si trova, mi sembra che in una nazione civile la via d’ingresso al centro del paese in quelle condizioni sia inaccettabile sia per il decoro sia per il rischio che incorrono tutti quelli che la percorrono tutti i giorni e sia per il rispetto nei confronti delle persone che ci abitano.



Aspettiamo che qualcuno si faccia del male per intervenire ? La mia logica mi dice che è meglio prevenire che curare.



Con la speranza che le funzioni dello stato preposte al bene pubblico e alla cura dei cittadini possano intervenire al più presto colgo l’occasione di porgere i più cordiali saluti..

Lettera firmata – Lecco