STELLA ALPINA, UN SUCCESSO LA SUPER VOLLEY ACADEMY CON MANU BENELLI

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

BARZIO – Una quarantina di pallavolisti per la Super Volley Academy con Manuela Benelli, hall of famer della pallavolo azzurra, organizzata dalla Asd Stella Alpina al Palazzetto dello Sport di Barzio. Insieme alla ex capitana azzurra – 325 caps, undici scudetti, sei Coppe Italia, un Mondiale per Club e due Coppe Campioni – anche Luisella Milani, lecchese con 45 presenze in nazionale e in bacheca due scudetti due coppe nazionali e una coppa campioni.

Venerdì e sabato i classe 2012 e gli open si sono allenati accanto alle due campionesse con lezioni teoriche e pratiche per i diversi ruoli della pallavolo; all’open day di domenica sono accorsi anche di tanti giovanissimi, curiosi di palleggiare con una leggenda del loro sport.

“Avere tra noi Manu Benelli e Luisella Milani è stata una esperienza entusiasmante – commenta il presidente della Stella Alpina Giancarlo Camozzini – e vista la soddisfazione dei partecipanti stiamo già pensando ad altre occasioni per collaborare. La buona riuscita dell’evento è merito anche del Palazzetto, una struttura importante per l’altopiano, e siamo grati al Comune di Barzio per avercelo concesso. Un grazie anche a tutto lo staff della Stella Alpina e agli sponsor di questi tre giorni”.

C. C.