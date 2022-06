A SCUOLA DI SOCCORSO ALPINO: GIOVANISSIMI IN VALSASSINA CON IL CNSAS

Data pubblicazione 30 Giugno 2022

VALSASSINA – Hanno dagli otto ai tredici anni i ragazzi che da circa un mese stanno seguendo una serie di attività di prevenzione e sicurezza in montagna con i tecnici del Soccorso alpino.

La Stazione di Valsassina e Valvarrone, in collaborazione con il rifugio Ratti Cassin ai Piani di Bobbio, li ha coinvolti in attività pratiche e teoriche che riguardano l’andare in montagna con gioia ma anche con prudenza, prestando attenzione a ogni aspetto, dalle previsioni meteorologiche alle scarpe più adatte, dalle cose importanti da tenere sempre nello zaino alla preparazione del percorso e del proprio allenamento.

Ogni martedì, al centro “Baita Ciapin” dedicato a un grande del Soccorso, l’indimenticato Daniele Chiappa, i giovanissimi – che provengono in prevalenza dall’area metropolitana della Lombardia – si ritrovano per condividere la loro passione e per imparare dai più esperti a migliorare le conoscenze che riguardano l’escursionismo e le attività che si possono svolgere in quota. Uno dei compiti principali previsti nello statuto del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è infatti proprio quello della promozione di una cultura della prevenzione del rischio.

Le attività proseguiranno anche nel mese di luglio.