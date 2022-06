LETTERA: “SE L’OPERAZIONE BARECH SALTA, LA COMBI DELOCALIZZA DAVVERO?…”

Data pubblicazione 29 Giugno 2022

BALLABIO – Riceviamo e pubblichiamo l’email inviataci di un lettore lecchese, interessato alla vicenda Combi Arialdo-Barech.

Un’operazione industriale/immobiliare che sembra allontanarsi in seguito all’ormai imminente commissariamento del Comune di Ballabio – causato come noto dalla mancata approvazione del bilancio preventivo. E in effetti il tema è molto sentito, in paese, al punto che diversi abitanti ci hanno chiesto se la “caduta” della giunta Bussola equivalga a una almeno momentanea sospensione del progetto di edificazione sul pratone ballabiese…

