L’ESTATE A BARZIO INIZIA SOLO IL 14 LUGLIO? PAROLA DI LOCANDINA

Data pubblicazione 1 Luglio 2022

BARZIO – Inizierebbe dal 14 luglio la programmazione estiva a Barzio. Così almeno stando alle locandine appese in paese. La segnalazione arriva da alcuni lettori; ha destato infatti curiosità l’assenza di ben due settimane di iniziative sui manifesti in queste ore affissi per il pubblico.

Eventi che in realtà ci sono – una dozzina da 2 al 13 luglio – e pure ben elencati all’interno del calendarietto tascabile già in possesso di molti e che comprende persino la seconda metà di giugno.

Per il paese più turistico del territorio non è certo una bella figura, considerando anche che, nonostante si sia investito diverso denaro nella comunicazione (ufficio stampa, contributi per la gestione delle pagine social, appalto per gli eventi estivi) ancora nessun materiale è stato trasmesso alla stampa. Diversamente da quanto fatto da altre amministrazioni, meno ambiziose ma più pratiche.

RedBar