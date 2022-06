BARZIO: ESTATE VINCENTE NON SI CAMBIA. 50MILA EURO PER GLI EVENTI ALLA VALDOSTANA PMPROMOTION

Data pubblicazione 20 Giugno 2022

BARZIO – Affidata alla PmPromotion di Pollein (Aosta) “l’ideazione, promozione e realizzazione” degli eventi di intrattenimento estivi 2022.

Con Determina in data 20 giugno il Comune di Barzio ha confermato la fiducia alla società che già la scorsa stagione turistica si era occupata dell’intrattenimento, investendo quest’anno 51.370 euro per il palinsesto proposto da Patrick Mittiga.

Aggiudicatasi la gara con una offerta di 46.700 euro su base fissata a 47mila, la PmPromotion porterà a Barzio – la location è la tensostruttura di via Milano – cover band di Vasco Rossi, Lucio Battisti e Negramaro, teatro per ragazzi, il cinema sotto le stelle, musica da ballo e, per finire, il tradizionale Saltimbarzio, appuntamento con la giocoleria e l’arte di strada che chiude la stagione.

RedBar