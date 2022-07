“150 CIME”: UN FINE SETTIMANA DI CERIMONIE PER I FUCILIERI ALPINI ACCAMPATI ALLA FORNACE

Data pubblicazione 7 Luglio 2022

VALSASSINA – Sarà un fine settimana impegnativo quello che attende i fucilieri alpini assaltatori della 108ª Compagnia del Battaglione L’Aquila, contingente in armi ospitato in Valsassina nell’accampamento a Pratobuscante di Barzio.

Venerdì mattina l’ultimo addestramento in montagna, nello specifico sul Resegone, poi dalla sera ci sarà spazio per incontri e scambi con le realtà del territorio: con un concerto sarà il coro ‘I vous de la Valgranda‘ ad animare il campo base. Sabato 9 luglio i militari saranno ai Piani delle Betulle per un tributo alla chiesetta votiva del Battaglione Morbegno, a seguire i fucilieri saranno presenti alla dedicazione di una via di Casargo agli ‘Alpini d’Italia’. Nel pomeriggio tappa a Pasturo per l’intitolazione della piazza e l’inaugurazione del monumento al Milite Ignoto. Sarà presente anche la Fanfara della Brigata Alpina ‘Taurinense’. In serata cena sociale con i Gruppi Alpini locali e i canti de ‘I coscritti di Premana‘. Domenica mattina infine la cerimonia conclusiva in forma solenne a Barzio.