GESTIRE UN RIFUGIO IN MONTAGNA: IL 24 L’INCONTRO ALL’ALPE ARIALE

CASARGO – È in programma mercoledì 24 giugno l’appuntamento di Lecco Talent Lab dedicato a chi vuole conoscere da vicino la professione del rifugista: “Gestire un rifugio in montagna: una scelta professionale e di vita“. L’iniziativa porta al Rifugio Ariaal, in Valsassina, la testimonianza diretta dei giovani gestori Lorenzo, Davide e Lucia, che racconteranno la loro esperienza di vita e lavoro a 1.330 metri di quota tra Premana e Casargo.

L’incontro è pensato come un’occasione formativa per giovani tra i 18 e i 35 anni interessati all’imprenditorialità in contesti montani e naturalistici. L’obiettivo è offrire informazioni concrete sulle competenze richieste per gestire una struttura in quota: organizzazione della cucina e dei rifornimenti, accoglienza e gestione dei pernottamenti, manutenzione, pronto intervento e aspetti amministrativi e di sostenibilità economica.

La giornata inizierà alle 9 con la partenza a piedi da Premana, accompagnati da una guida, e proseguirà con la salita verso l’Alpe Ariale alle pendici del Pizzo d’Alben. Dopo circa due ore di cammino e un dislivello di circa 550 metri, è previsto l’incontro con i gestori del rifugio: alle 11 testimonianze e confronto su come recuperare e gestire un rifugio di montagna tra organizzazione, accoglienza e sostenibilità, seguiti da uno spazio per domande. Dopo la pausa pranzo la discesa è prevista per le 14:30.

Sono ancora disponibili posti per questo appuntamento di Lecco Talent Lab. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso: è previsto un massimo di 15 partecipanti e l’iscrizione è obbligatoria tramite il modulo online a questo link. Chi si iscrive tramite il link riceverà tutte le informazioni logistiche necessarie per la giornata.

Per informazioni è possibile contattare il numero +39 328 8377206 oppure la mail [email protected].

RedCro