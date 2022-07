TORNEO DEI COMUNI, FINALISSIMA TRA ESINO LARIO E CREMENO/CASSINA

Data pubblicazione 22 Luglio 2022

PRIMALUNA – Saranno il sorprendente Esino Lario e la “combo” dell’Altopiano Cremeno/Cassina ad affrontarsi sabato a Primaluna per la conquista del titolo nella seconda edizione del torneo di calcio valsassinese dei Comuni, in corso al campo dell’oratorio di Primaluna.

Questo l’esito delle semifinali, disputate giovedì sera davanti a un pubblico folto e caloroso, che ha tifato per i suoi beniamini in campo in due incontri equilibrati e a tratti spettacolari.

In apertura di serata, Ballabio-Esino Lario finisce 2-3.

Primo tempo col doppio vantaggio degli esinesi, nella ripresa pareggiano gli avversari, Esino nuovamente avanti e grande nervosismo nel finale con l’arbitro in difficoltà a contenere l’animosità dei protagonisti (fin troppo il nervosismo), cartellino giallo in mano.

Ballabio, tra le favorite del torneo, deve dunque accontentarsi della “finalina”.

A seguire si gioca il “derby dell’Altopiano”: Barzio-Cremeno/Cassina, concluso sul 2-4.

Primo tempo in parità (1-1), ancora equilibrio con i due team a inseguirsi sul 2-2 quindi Cremeno/Cassina prende il comando e conquista la finalissima di sabato, squadra festeggiata dagli spalti gremiti di tifosi delle 4 formazioni.

Finali sabato 23 luglio:

20:45 3°/4° posto

Ballabio-Barzio

a seguire 1°-2° posto

Esino Lario-Cremeno/Cassina

RedSpo