CALCIO, ESINO BATTE CREMENO E CONQUISTA IL TROFEO DEI COMUNI

Data pubblicazione 24 Luglio 2022

PRIMALUNA – Esino Lario si laurea campione del Torneo dei Comuni. Ballabio vince la finalina per il terzo posto. 2-1 i risultati che vedono sconfitte le rappresentative dell’Altopiano.

Nella finale contro Cassina/Cremeno i lariani rispondo immediatamente alla rete del vantaggio segnata dal team dell’altopiano, a inizio secondo tempo marcano il 2-1 e con un funzionale catenaccio difendono il risultato. Non senza emozioni soprattutto negli ultimi giri di orologio quando Cassina/Cremeno sfiora almeno un paio di volte il pari e reclama un rigore. Ma non succede nulla e il Trofeo troverà casa per un anno in Val d’Esino e verrà rimesso in palio la prossima estate.

Nella finale per il terzo posto la spunta Ballabio. Anche in questo caso la squadra che va in vantaggio esce sconfitta dal match. Barzio segna ma Ballabio pareggia e sorpassa, tutto nel primo tempo. Bravi i ballabiesi a reggere anche l’assedio barziese dei minuti finali.

Successo anche di pubblico per l’edizione 2022 del torneo, con tanti appassionati assiepati sugli spalti del campo dell’oratorio di Primaluna.