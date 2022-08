SVOLTA “VERDE”? ANCHE IL LEGHISTA BENEDETTI CRITICA I PROGETTI CEMENTIFICATORI LEGHISTI

Data pubblicazione 8 Agosto 2022

BARZIO – Ha suscitato reazioni una parte del discorso inaugurale della Sagra delle Sagre 2022 del direttore di quest’ultima Riccardo Benedetti (esponente da qualche tempo della Lega, delegato del Comune di Introbio in Comunità Montana proprio in quota leghista) che ha citato temi ambientali in chiave critica nei confronti di suoi “compagni di partito”.

Benedetti ha chiesto tra l’altro uno sforzo perché la variante di Primaluna non si fermi a Cortabbio ma raggiunga Cortenova e soprattutto ha messo i piedi nel piatto della questione “cemento in Altopiano” invitando chi di dovere (dunque la regione, dunque la famosa Lega) a utilizzare gli 11 milioni destinati ai comprensori di Bobbio e Artavaggio “per uno sviluppo sostenibile, nel massimo rispetto della natura che ci circonda”.

Un Benedetti “verde”, che ha utilizzato il palcoscenico del taglio del nastro del fierone – davanti alle classiche autorità (sindaci eccetera) per parlare di contesti diversi da quelli tipici dell’esposizione agostana. “Fuori” il contesto, ma va detto che il cortenovese anche ai tempi della sua collaborazione con il nostro giornale aveva denotato una certa inclinazione alla difesa del territorio dei “posti bellissimi” in cui viviamo.

