BARZIO: IL CIMITERO TORNA PRESENTABILE (MA DOPO LA LETTERA)

Data pubblicazione 19 Agosto 2022

BARZIO – Detto! Fatto!. Basterebbero due parole per presentare le foto raccolte in questa pagina, scattate al cimitero di Barzio alle 11 di oggi. La notizia sta in ciò che non c’è più, ovvero nell’erba alta e nei cespugli che invadevano i vialetti del camposanto. Da mesi, e fino a ieri, il verde in eccedenza mostrava l’incuria in cui versavano le tombe in località Robiasca. E ora tutto è stato rimesso in ordine, dopo mezza mattina di lavoro da parte di una mezza dozzina di operatori.

Senza volerci prendere meriti, ci limitiamo a segnalare la coincidenza: giusto ieri pomeriggio infatti questo giornale aveva dato spazio alle lamentele che da settimane imperversavano sulle bocche dei barziesi. Oggi in un paio d’ore il cimitero ha ritrovato la dignità di luogo sacro.