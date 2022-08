MARGNO/ALTRA LETTERA, ALTRA SOLUZIONE. VIA IL VASO DALLA PENSILINA

Data pubblicazione 19 Agosto 2022

MARGNO – Come a Barzio, così a Margno. Anche in Alta Valle la segnalazione dei lettori di Valsassinanews è stata letta e accolta da chi di dovere che questa mattina ha provveduto a spostare il vaso che, incredibilmente, bloccava il passaggio per raggiungere le porte degli autobus di linea.

Una cittadina aveva segnalato ieri a questo giornale l’inspiegabile posa di tre vasi a chiudere altrettanti passaggi della pensilina. Questa mattina il vaso centrale era stato rimosso e gli utenti del trasporto pubblico possono nuovamente raggiungere i bus senza aggirare la piazzola.

RedAlV