BARZIO, NON C’È PACE AL CIMITERO. MANUTENZIONE LASCIATA A METÀ

Data pubblicazione 24 Agosto 2022

BARZIO – Dopo la fotosegnalazione si era subito corsi ai ripari: questo avevamo raccontato la scorsa settimana in merito al cimitero di Barzio che da mesi versava in stato di totale incuria. Infatti era stato sufficiente pubblicare una manciata di immagini per far sì che il giorno successivo l’impresa a cui è appaltata la manutenzione del camposanto alla Robiasca intervenisse con diversi operatori per sfalciare l’erba e diserbare i vialetti.

Tuttavia oltre che celere l’intervento si è rivelato piuttosto sbrigativo tanto che i lavori sono rimasti a metà, come dimostra la nuova documentazione fotografica fatta pervenire da una lettrice di Valsassinanews.