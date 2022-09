LA DOMENICA INTENSA DEL SOCCORSO ALPINO IN VALSASSINA E VALVARRONE

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

VALSASSINA – Cinque interventi hanno impegnato oggi la Stazione di Valsassina Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

Il primo poco dopo le 10, nel Comune di Valvarrone, nella Valle di Tremenico, in una zona boschiva nei pressi della strada che conduce in località Roccoli Lorla, per il recupero di un cercatore di funghi di 67 anni, residente San Giuliano Milanese, precipitato per un centinaio di metri. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori della Stazione e dall’équipe di elisoccorso di Borgo Sesia. Il medico ne ha constatato il decesso.

Poco prima dell’una, nei pressi del rifugio FALC, territorio di Introbio, recuperato un escursionista che era caduto e si era procurato delle lesioni alle gambe. L’infortunato è un uomo di 58 anni, residente in provincia di Varese.

Il terzo intervento, per un uomo che stava gareggiando durante una competizione di corsa in montagna (la Zacup); è caduto mentre scendeva dalla vetta della Grigna verso il bivacco Merlini e ha riportato un trauma cranico. È subito stato raggiunto dai soccorritori del Cnsas, già presenti lungo il percorso; poi è arrivato l’elisoccorso di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Bergamo.

Quasi in contemporanea, poco dopo mezzogiorno, un escursionista si è fatto male a una caviglia mentre era sul sentiero n. 25, che dal rifugio Buzzoni, nel Comune di Introbio, scende verso valle.

Otto tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone hanno raggiunto il posto e, dopo una prima valutazione sanitaria, hanno imbarellato l’uomo e lo hanno trasportato a valle. Per il recupero è arrivato l’elisoccorso dell’Areu di Milano.

L’ultimo intervento è stato nella zona del parcheggio della funivia di Barzio: un uomo di 63 anni residente nello stesso paese è precipitato in una scarpata.

Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino, un equipaggio del Soccorso Centro Valsassina e l’elisoccorso di Areu decollato dalla base di Caiolo (SO), che lo ha portato in ospedale.