DIGA DI PAGNONA: ATTIVATA FASE DI ALLERTA PER “RISCHIO IDRAULICO A VALLE”

Data pubblicazione 24 Ottobre 2022

DERVIO/VALVARRONE/PREMANA – La notizia è delle 18 di oggi, lunedì: dall’amministrazione provinciale è giunta ai sindaci interessati e ai gruppi locali di Protezione Civile la comunicazione della “attivazione fase di allerta per rischio idraulico a valle relativamente alla Diga di Pagnona – invaso situato nei territori di Premana e Casargo.

In corso in questi minuti un forte temporale ma – come specifica il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella – “si tratta di un pre-allerta, per ora è tutto sotto controllo”.

Aggiornamenti se necessari in questa stessa pagina di Valsassinanews.

RedCro