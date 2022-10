CALCIO, UN LECCO INCOLORE SI ARRENDE AL TRENTO. FINISCE 1-2

Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

LECCO – La Calcio Lecco, scesa in campo da capolista, non entra mai realmente in partita e nell’11ª giornata di Serie C viene punita con due gol dal Trento interrompendo la striscia di risultati positivi.

LA CRONACA

La gara entra nel vivo all’8′ con una doccia gelata per i blucelesti: Ballarini batte Melgrati e porta in vantaggio gli ospiti. La risposta lecchese arriva all’11’ con Buso che intercetta la sfera, serve Giudici che entra in area ma calcia a lato della porta. Al 30′ altra occasione per agganciare il pari: è Zambataro dalla destra che crossa in area, Buso prova a spizzare ma non trova il pallone. Negli ultimi secondi prima della pausa il Trento trova il raddoppio con Saporetti.