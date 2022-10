CNSAS: INTERVENTO NOTTURNO SUL SENTIERO DEL RIFUGIO BUZZONI

Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

INTROBIO – Intervento ieri sera, sabato 29 ottobre, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Verso le 19:30 la centrale ha attivato i tecnici per due persone, un uomo e una donna, non italiani, che si erano persi in una zona impervia mentre scendevano dal rifugio Buzzoni per andare verso Barzio.

Quando si sono visti in difficoltà hanno pensato di chiamare il gestore del rifugio, di cui avevano il numero. Il rifugista ha subito contattato il 112 NUE e sono partiti i soccorsi. Dopo averli localizzati, una squadra del Cnsas è arrivata sul posto e li ha portati in salvo. Infine, le due persone sono state accompagnate a valle.