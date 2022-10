CRONACA: LA DOMENICA IN VALLE INIZIA CON INCIDENTI E AMBULANZE

Data pubblicazione 30 Ottobre 2022

VALSASSINA – Pronti via e subito due incidenti sulle strade della Valsassina. Il primo episodio a Primaluna poco prima delle 9, in via 25 Aprile, dove lo scontro tra due auto ha reso necessario l’intervento di due ambulanze, rispettivamente da Lecco e Introbio. Tre i coinvolti, fortunatamente nessuno ferito gravemente: una 46enne e due ragazzi di 21 e 26 anni.

Pressoché in contemporanea, una ambulanza scattava da Bellano in codice rosso per un ciclista di 73 anni investito a Taceno, in via Bellano. Episodio più serio del precedente, da Lecco è partita una automedica ed è appositamente decollato l’elicottero di Villa Guardia (Co).

Maggiori informazioni non appena disponibili.