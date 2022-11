BARZIO E CREMENO: MARTEDÌ CONSIGLI COMUNALI TUTT’ALTRO CHE ORDINARI

Data pubblicazione 28 Novembre 2022

BARZIO/CREMENO – Martedì 29 novembre convocati i Consigli Comunali di Barzio (alle 18.30) e di Cremeno (alle 21); entrambe le riunioni hanno all’Ordine del giorno tematiche importanti e di interesse per la cittadinanza.

Alle 18.30 si aprirà la seduta barziese e tra gli argomenti da trattare spicca l’approvazione del Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2022/2023. Quello della scuola è una materia recentemente tornata all’attenzione della Comunità: alla volontà dichiarata del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia di voler cancellare il servizio scuolabus ha risposto un gruppo di genitori sottoponendo all’attenzione degli amministratori un dossier con analisi e proposte alternative. Palazzo Manzoni dovrà poi esprimersi sull’ennesima proroga per la concessione della funivia Barzio-Piani di Bobbio: il documento è infatti ‘scaduto’ nel 2019 e l’amministrazione non ha ancora provveduto al rinnovo, notizia recente però è l’intenzione di armonizzare in un unico accordo le varie concessioni che il Comune ha in essere sull’area del comprensorio sciistico ai Piani di Bobbio.

A Cremeno, a ‘deviare’ l’incontro dall’ordinarietà, sono invece le interrogazioni della minoranza. Il Consiglio è convocato alle 21 e il sindaco Pier Luigi Invernizzi dovrà dare spiegazioni sulle questioni sollevate da ‘La Voce’ inerenti al centro sportivo comunale in località Pian del Sole nella frazione di Maggio, atteso poi un aggiornamento sulla realtà del centro di accoglienza richiedenti asilo agli ‘Artigianelli’, in località Casere di Maggio.

Clicca sulle convocazioni per leggere l’intero Ordine del giorno.

RedPol