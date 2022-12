PISTA CICLOPEDONALE: 96MILA EURO DALLA ‘FONDAZIONE’

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

LECCO – Approvati dal Cda di Fondazione comunitaria del Lecchese i dodici progetti di intervento per la manutenzione di sentieri e piste ciclabili del territorio, finanziati per un totale di 767mila euro dal Fondo sottoscritto dai Comuni soci di Lario Reti Holding e dalla Fondazione stessa.

Il protocollo d’intesa siglato a dicembre 2019 tra Lario Reti Holding (per decisione unanime di tutti i comuni soci) e la Fondazione comunitaria del Lecchese, aveva e ha come obiettivo quello di promuovere due azioni di sistema. La prima è dedicata alla manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, in funzione della tutela ambientale, di una migliore fruibilità e del conseguente rilancio turistico del territorio. La seconda è rivolta ad attività destinate a una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Lecchese.