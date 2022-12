LECCO-BALLABIO: UN MOVIERE ALLA CURVA ‘DELLE ANGURIE’. MA SOLO PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE

Data pubblicazione 21 Dicembre 2022

LECCO – Un moviere è comparso verso mezzogiorno alla curva ‘delle angurie’, sulla provinciale per Lecco appena sotto l’abitato di Ballabio.

Ma non è il caso di illudersi: non sembra infatti si tratti di un ripensamento della strategia adottata negli ultimi tre giorni, con movieri più giù, al ponte “della Gallina” in quel di Laorca. Bensì l’operatore chiamato a regolare la viabilità sul confine tra Ballabio e Lecco si trova lì per un mezzo pesante in panne, bloccato sulla corsia in salita, e dunque per permettere il passaggio in sicurezza dei veicoli sull’unica corsia rimasta transitabile, quella in discesa.

RedCro