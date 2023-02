Data pubblicazione 13 Febbraio 2023

LECCO – È di Premana il record dell’affluenza a queste elezioni regionali, con il 60% della popolazione che si è recata ai seggi per esprimersi per il futuro di Regione Lombardia. Da segnalare, è vero, anche il dato di Morterone: un 81% che avrebbe del clamoroso se non rapportato all’anomalia di avere solo 27 elettori.