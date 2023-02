BOLLETTE/COSTA CARO IL GAS IN PROVINCIA DI LECCO. LUCE SOTTO LA MEDIA

Data pubblicazione 21 Febbraio 2023

LECCO – A parità di consumi, secondo l’analisi di Facile.it, le famiglie residenti in Lombardia con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.375 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.639 euro per il gas (+57%). Quest’ultimo dato fa guadagnare alla regione il terzo posto nella classifica delle aree d’Italia dove, lo scorso anno, si è speso di più per la bolletta del gas, preceduta dal Trentino-Alto Adige e dall’Emilia-Romagna. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, però, potrebbe far ben sperare.

“Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas – spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it – Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio”.