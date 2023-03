LIBRI/”INVERNO LIQUIDO”: IL FUTURO DEL TURISMO SULLE MONTAGNE LECCHESI

Data pubblicazione 3 Marzo 2023

LECCO – Venerdì 10 marzo alle 20:45 nella sala Don Ticozzi di Lecco, sarà presentato Inverno Liquido, il libro di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli pubblicato lo scorso gennaio da DeriveApprodi dedicato a “La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa” – come recita il sottotitolo – che sta riscuotendo un notevolissimo interesse e alimentando frequenti dibattiti sui temi di cui si occupa.

Cosa inevitabile, viene da pensare, per come tali temi si manifestino come ormai altrettanto imprescindibili per i tempi che corrono e per la necessità lampante di ripensare la frequentazione turistica delle nostre montagne (nonché la …