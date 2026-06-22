VOTA IL NUOVO SONDAGGIO DI VN: ORATORI ESTIVI IN VALLE, CHE NE PENSI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a un tema che, con l’arrivo della bella stagione, torna puntuale al centro delle discussioni: gli oratori estivi.

Per molti rappresentano una risorsa preziosa, capace di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo sicuro, educativo e divertente. Per altri sono soprattutto un aiuto concreto ai genitori che lavorano. C’è poi chi ritiene che queste attività, pur positive, dovrebbero essere affiancate o sostenute maggiormente dal settore pubblico.

In un territorio dove la dimensione comunitaria è ancora forte, capire come vengono percepiti gli oratori estivi significa anche capire quali servizi le famiglie considerano davvero essenziali.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: oratori estivi, che ne pensi? Tra le proposte da votare:

Ottima iniziativa .

. Bene come sempre .

. Servono a dare respiro ai genitori .

. Dovrebbe provvedere il pubblico.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 25 giugno. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ORATORI ESTIVI, CHE NE PENSI? Ottima iniziativa

Bene come sempre

Servono a dare respiro ai genitori

Dovrebbe provvedere il pubblico

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa Vedi risultati

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Perché partecipare

Gli oratori estivi sono un tassello importante della vita sociale della Valle. Conoscere l’opinione dei cittadini aiuta a capire quali servizi funzionano e quali potrebbero essere ripensati o potenziati.

RedVN

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