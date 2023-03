INCRODATI IN GRIGNETTA, LI RECUPERA IL DRAGO

Data pubblicazione 20 Marzo 2023

GRIGNA MERIDIONALE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti domenica pomeriggio per soccorrere quattro persone in difficoltà a circa 1800 metri di altezza, sulle pareti della Grigna Meridionale. Immediatamente è stato attivato l’elicottero Drago da Malpensa che in poco tempo ha rintracciato e recuperato i malcapitati, da terra è stata inviata la squadra Speleo alpino fluviale. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora e mezza.