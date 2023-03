LE PIÙ BELLE CASE NEL CENTRO STORICO DI CREMONA

Data pubblicazione 20 Marzo 2023

Cremona è una bellissima città italiana della Lombardia; si trova nel sud della regione e dista circa 85 km da Milano, capoluogo di regione, 50 km da Lodi, 50 km da Brescia e 75 km da Bergamo; è a breve distanza dalle rive del Po.

Le sue origini sono molto antiche; fu infatti edificata dai Romani nel 218 a.C. La città è particolarmente nota per l’artigianato tradizionale del violino; del resto, questa è la città che nel XVII sec. ha dato i natali al grandissimo liutaio italiano Antonio Stradivari.

Un altro motivo per cui Cremona è famosa è per un buonissimo dolce natalizio, il torrone; secondo molti, infatti, il torrone è stato inventato proprio in questa città e servito per la prima volta il 25 ottobre 1441 al banchetto di nozze di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti.

Il centro storico della città è particolarmente interessante dal punto di vista storico e sono molte le cose che vale la pena di vedere. Sicuramente merita una visita il Museo del Violino ed inevitabile è una foto davanti alla Casa Nuziale di Antonio Stradivari (civico 57), facilissima a trovarsi perché davanti c’è una panchina con la statua del liutaio.

Interessante è anche il Palazzo del Comune, un edificio che risale al XIII sec.; un vero gioiello è poi la Piazza del Comune che, secondo molti, è una delle piazze più belle del nostro Paese; peraltro è in ottimo stato di conservazione. Altri monumenti importanti sono la Cattedrale di Santa Maria Assunta con il Torrazzo e il Battistero e anche la Loggia dei Militi.

In via Ugolani Dati, poi, merita assolutamente una visita Palazzo Affaitati, splendido esempio di architettura cremonese del Cinquecento; ottimo esempio di architettura del Rinascimento cremonese è poi Palazzo Fodri, situato in Corso Matteotti.

Monumenti storici a parte, oggi Cremona è una città molto viva, ma allo stesso tempo a misura d’uomo e che da qualche tempo sta scalando le classifiche relative alla qualità della vita; secondo la classifica annuale del Sole24Ore, infatti, la città di Cremona è passata dal 59° posto della classifica 2020 all’11° posto della classifica 2022; un balzo che testimonia come questa città possa a ragione essere considerata un luogo davvero interessante dove vivere e lavorare o studiare.

Cremona: le più belle case nel centro cittadino

Chi stesse valutando di trasferirsi nel territorio cremonese, per motivi professionali o per qualsiasi altra ragione (motivi familiari, avvicinamento a parenti o ad amici ecc.), avrà la possibilità di valutare la possibilità di acquistare una delle tante case in vendita a Cremona, sia in periferia che nel centro cittadino. Riguardo a quest’ultimo, per esempio, in Via Santa Maria in Betlem si può prendere in considerazione l’acquisto di un trilocale di 140 metri quadrati; in Via Gherardo Patecchio, invece, è disponibile una casa indipendente di ben 220 metri quadrati.

Un’altra possibilità in pieno centro cittadino è un quadrilocale di 135 metri quadrati sito in Via XI febbraio, mentre un altro quadrilocale, più esteso (300 metri quadrati, con tre bagni), si trova in Via Santa Maria in Betlem.

A Cremona, comunque, anche in zone più periferiche, ma ben servite è possibile trovare strutture abitative di vario tipo e di varie dimensioni, adatte a tutte le specifiche situazioni familiari (single, coppie, famiglie con bambini più o meno numerose ecc.).