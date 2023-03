SONDAGGIO: BATTAIA VIEN DI NOTTE, CON ‘PACCHI’ DI VOTI AL CALAR DELLA SERA

Data pubblicazione 30 Marzo 2023

ALTOPIANO VALSASSINESE – La consueta consultazione on line di VN ha trattato per una settimana il giudizio dei nostri lettori a proposito dell’operato dei 4 sindaci dei Comuni dell’Altopiano.

Ha “vinto” – per qualcuno sorprendentemente – il borgomastro di Barzio, Giovanni Arrigoni Battaia, sorpassando nottetempo (molti i voti per lui espressi in orario notturno nelle ultime due giornate di apertura del sondaggio) il collega di Cremeno P.L. Invernizzi. Dopo di loro il primo cittadino di Moggio Andrea Corti e quello di Cassina Roberto Combi.

Diversi voti (12%) per la voce “Nessuno di loro è bravo“, pochissimi – 26, pari appena al 3% del totale – per la scelta “Sono tutti bravi“, superata anche dal classicissimo “È sempre il solito magna-magna“, che ha toccato il 5% delle preferenze.

Ora ci si può già esprimere per la prossima consultazione. Questa volta interroghiamo i lettori su come trascorreranno l’imminente Pasqua.

ALTOPIANO: QUALI SONO I SINDACI MIGLIORI? G. Arrigoni Battaia (Barzio) (26%, 198 Voti)

P. L. Invernizzi (Cremeno) (22%, 172 Voti)

A. Corti (Moggio) (15%, 115 Voti)

Nessuno di loro è bravo (12%, 96 Voti)

R. Combi (Cassina) (12%, 93 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 39 Voti)

L'argomento non mi interessa (4%, 33 Voti)

Sono tutti bravi (3%, 26 Voti) Totale votanti: 772

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS