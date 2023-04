STRADA ASP BARZIO-BOBBIO CHIUSA PER LAVORI DA OGGI FINO A DOPO PASQUA

Data pubblicazione 3 Aprile 2023

BARZIO – Chiude da oggi 3 aprile per lavori la strada agro-silvo-pastorale Barzio-Piani di Bobbio.

L’ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale Andrea Piazza è stata pubblicata all’Albo comunale ed è motivata dall’intervento di allargamento della strada di accesso alla località Nava di Barzio, affidato alla ditta Paroli Costruzioni Srl di Primaluna. Il divieto di circolazione sarà valido per l’intero tratto della Barzio-Bobbio dalle 8 di lunedì 3 aprile sino alle 18 di venerdì 7 aprile 2023 e comunque fino al termine dei lavori.

Per quanto riguarda il solo tratto Barzio-località Nava, il divieto di circolazione veicolare si estende sino a martedì 11 aprile per ordinanza del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia, provvedimento valido anche per chi è in possesso di autorizzazione al transito, fatta eccezione per la ditta appaltatrice dei lavori.

Nel frattempo la cabinovia Barzio-Bobbio è chiusa per revisione generale, una ottemperanza di legge non rimandabile. Da calendario dei lavori, e con meteo favorevole, la funivia dovrebbe poter tornare in servizio per il weekend di Pasqua e così anche per il successivo.