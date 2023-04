AGGRESSIONE NELLA NOTTE A MARGNO, FERITO UN 29ENNE IN ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 8 Aprile 2023

MARGNO – Brutto episodio di cronaca nera nelle prime ore di oggi, sabato di Pasqua, a Margno, dove un 29enne è stato aggredito e pestato, finendo per questo al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni.

Il fatto nella centrale via Vittorio Veneto.

L’allarme è scattato poco prima dell’una, sul posto il Soccorso Centro Valsassina la cui ambulanza è intervenuta partendo dalla sede di Introbio Sceregalli.

Dopo la prima assistenza da parte dei volontari dell’SCV, l’uomo aggredito è stato trasportato al nosocomio cittadino. Per lui un codice giallo, indice di condizioni “mediamente critiche” secondo i parametri adottati da Areu.

Secondo informazioni raccolte da VN, l’autore del pestaggio sarebbe una persona non del luogo ma già noto per questioni precedenti, che nella notte avrebbe dato in escandescenze; maggiori dettagli in giornata, sulle pagine del nostro quotidiano on line.

RedCro