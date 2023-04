DIGITALE TERRESTRE: NOVITÀ SUL CANALE DEDICATO A RAI TRE REGIONALE

Data pubblicazione 12 Aprile 2023

Rai sta attuando una miglioria per la qualità visiva dei loro canali del digitale terrestre, soprattutto su Rai3 regionale, che a breve sarà trasmesso in HD sul numero 3 del telecomando (ora in HD sul canale 103 ma non regionale).

A partire da mercoledì 12 aprile 2023 in tutta la Lombardia sarà attivo un cartello test per capire se il TV / decoder è compatibile con questi cambiamenti. Al canale 102 del telecomando se appaiono due cartelli colorati alternarsi (vedi immagini) e un suono a due toni vuol dire che il TV/decoder è pronto per questa miglioria e dal giorno 27 aprile 2023 sul numero 3 del telecomando si potrà vedere la versione regionale di Rai3 HD. Se i cartelli colorati non appaiono, nel momento della trasmissione regionale (esempio TGR delle 19.35) è possibile che lo schermo vada a nero e per rivedere Rai3 Lombardia si dovrà selezionare il canale 804, su cui sarà sempre trasmesso.

In linea teorica tutti i TV/decoder recenti sono adatti a questo automatismo, il test serve proprio per controllare l’insorgere di problemi. Come indicato nei cartelli, in caso di problemi di ricezione del segnale di test Rai, è possibile inviare un e-mail all’indirizzo helpdtt@rai.it indicando marca e modello del TV/decoder. Inoltre si consiglia di verificare sul sito del produttore del vostro apparecchio la disponibilità di un eventuale aggiornamento del software.

Attenzione: l’e-mail helpdtt@rai.it è dedicata a solo a questo test, non si garantisce la risposta su altri argomenti. Chi avesse problemi può contattare anche il rivenditore dove ha acquistato il TV/decoder, il quale sicuramente avrà una soluzione.

Infine, tra qualche settimana, ci saranno delle riorganizzazioni sui canali Rai che dovrebbero portare ulteriore qualità visiva su alcuni canali della televisione di Stato.