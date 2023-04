FANGO SULLA NUOVA LECCO-BALLABIO, CODE SULLA ‘VECCHIA’ E… CENSURA. FORTUNA CHE CI SONO I VIGILI DEL FUOCO

Data pubblicazione 21 Aprile 2023

BALLABIO/LECCO – Tutti in coda a scendere verso Lecco: in questo venerdì 21 aprile sembra quasi di essere tornati a fine anno scorso, quando a causa della frana caduta all’imbocco di una delle gallerie della nuova Lecco-Ballabio la viabilità da e vero il capoluogo era letteralmente impazzita.

Questa volta la situazione è meno grave ma resta seria, perché dalla notte a causa di una colata di fango causata dalla pioggia intensa lungo l’arteria veloce, la suddetta “Nuova” è stata chiusa e dunque il traffico (particolarmente quello in discesa) si è rivelato intenso.

“Il problema è stato che abbiamo incrociato 3 jumbo tir di un trasporto straordinario che salivano”, ci scrivono dalla coda ancora in atto all’altezza di Laorca.

In margine alla situazione che alle 7:30 del mattino era ancora all’insegna del caos, dobbiamo segnalare che gli effetti allargati delle nuove normative in vigore portano ad episodi curiosi come quello avvenuto al telefono quando la nostra redazione ha contattato come detto le forze dell’ordine ed è stata invitata a “rivolgersi per ulteriori informazioni all’ufficio stampa della Questura.” Essendo in quel momento le 7 e 15, come dire ci risultava piuttosto difficile. La cosa fa il paio con la reiterata denuncia della sospensione del portale di informazione per i giornalisti di Areu: sembra quasi che darvi notizie, cari lettori, sia diventato un lusso. Perfino quando c’è di mezzo una colata di fango e le relative code di automezzi – non la presunta riservatezza di qualcuno. Dunque quando la necessità di informare dovrebbe non solo tutelata, ma proprio incentivata.

Intanto, per fortuna i Vigili del Fuoco correttamente fanno sapere che una squadra con Aps è stata inviata per effettuare un sopralluogo nella zona della frana avvenuta lo scorso dicembre (vedi foto in copertina); le forti piogge hanno causato uno scarico di detriti sulla stessa sede stradale. Sul posto anche Polizia Stradale.

RedCro