I 50 ANNI DEL CFPA CASARGO: UN ANNIVERSARIO RICCO DI TESTIMONIANZE

Data pubblicazione 21 Aprile 2023

CASARGO – Il prossimo 4 maggio il Cfpa di Casargo, Centro di Formazione Professionale Alberghiero, festeggia il 50° Anniversario di attività: un traguardo storico che deve essere celebrato e che deve diventare a sua volta un forte messaggio comunicativo nella valorizzazione di un’eccellenza territoriale.

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda aperta a studenti e genitori dove si potranno seguire gli interventi di ex allievi che, grazie alla eccellente formazione conseguita al Cfpa, hanno intrapreso una carriera di successo. Oltre agli ex allievi, anche importanti imprenditori del territorio forniranno uno spaccato delle esigenze del settore. Tra gli argomenti trattati, particolare importanza sarà data alla centralità dei temi di Zero Sprechi, Sostenibilità e Qualità nel reperimento delle materie prime, oltre che nell’impostazione dell’attività ristorativa.

Si parlerà anche dell’inserimento, della crescita professionale e del valore aggiunto che i professionisti del settore hanno potuto verificare con mano avvalendosi dei talenti formati al Cfpa. A seguire, una cena con showcooking che i ragazzi del Cfpa Casargo organizzeranno in collaborazione con scuole partner italiane e straniere rivolta a istituzioni, sponsor, genitori e alunni.