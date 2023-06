IL SONDAGGIO: TUTTI CONTRO L’IPOTESI DI COLLEGARE BOBBIO E ARTAVAGGIO “BUCANDO” LA MONTAGNA

Data pubblicazione 8 Giugno 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha trattato per una settimana un tema annoso ma mai del tutto sopito (purtroppo): abbiamo chiesto infatti ai nostri lettori un’opinione sull’ipotesi di collegamento – tanto cara in particolare a Moggio – di collegare attraverso un traforo montano i comprensori turistici di Artavaggio e dei Piani di Bobbio.

L’esito del sondaggio, è netto: 45% per la voce “Dove si firma per denunciarli? ”, un altro 33% per “Gira roba buona, sull’Altopiano” mentre la risposta ironica ma tutto sommato positiva rispetto al progetto (“Dai, il mercato immobiliare va mosso”) ha ottenuto appena il 14%. Proposte della nostra redazione volutamente provocatorie, risultato numericamente notevole per il ‘poll’ di questa settimana.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 15 giugno. Questa volta parliamo di una manifestazione musicale “persa” dalla Valsassina e che sta raccogliendo un enorme successo nella nuova location di Annone Brianza: il Nameless Music festival. Come giudicate il fatto di non ospitarlo più sul nostro territorio?